Яруллин вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в состав национальной команды защитника казанского "Ак Барса" Альберта Яруллина. Яруллин выступит на шведском этапе Еврохоккейтура вместо игрока петербургского СКА Артема Зуба, передает ТАСС.
"Альберт Яруллин заменил Артема Зуба в составе национальной команды на предстоящем этапе Евротура", — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Сборная России 26 апреля встретится с командой Финляндии, а 28 и 29 апреля — с соперниками из Швеции и Чехии соответственно.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Сергей Бобровский не выступит на чемпионате мира 2018 года в Дании.