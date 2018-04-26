Защитник «Ак Барса» Яруллин вызван в сборную России вместо Зуба

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в состав национальной команды защитника казанского "Ак Барса" Альберта Яруллина . Яруллин выступит на шведском этапе Еврохоккейтура вместо игрока петербургского СКА Артема Зуба, передает ТАСС

"Альберт Яруллин заменил Артема Зуба в составе национальной команды на предстоящем этапе Евротура", — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Сборная России 26 апреля встретится с командой Финляндии, а 28 и 29 апреля — с соперниками из Швеции и Чехии соответственно.