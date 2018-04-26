Ещё
Яруллин вызван в сборную России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Ак Барса» Яруллин вызван в сборную России вместо Зуба 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в состав национальной команды защитника казанского "Ак Барса" Альберта Яруллина. Яруллин выступит на шведском этапе Еврохоккейтура вместо игрока петербургского СКА Артема Зуба, передает ТАСС.
"Альберт Яруллин заменил Артема Зуба в составе национальной команды на предстоящем этапе Евротура", — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Сборная России 26 апреля встретится с командой Финляндии, а 28 и 29 апреля — с соперниками из Швеции и Чехии соответственно.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Сергей Бобровский не выступит на чемпионате мира 2018 года в Дании.
Газета.Ru: последние новости
Овечкин рассчитывает победить "Питтсбург" Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией 16-летние российские и словацкие хоккеисты устроили массовую драку в Белоруссии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»152
Липницкая удивила откровенным фото10
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение