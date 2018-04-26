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Фредерик Андерсен: Нас ждет такое же давление, какое мы испытывали в двух последних матчах
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Фредерик Андерсен: Нас ждет такое же давление, какое мы испытывали в двух последних матчах 

Советский спорт 1 час назад
— Думаю, что (в Бостоне) нас ждет такое же давление, какое мы испытывали в двух последних матчах, рискуя вылетом из плей-офф. Седьмой матч в этом плане будет таким же. Любой игрок мечтает о таких моментах и хочет показать себя в них с лучшей стороны, — приводит слова Андерсена официальный сайт НХЛ  Напомним, что «Брюинз» вели в серии 3-1, но уступили в последних двух встречах, позволив «Мэйпл Лифс» сравнять счет. Заключительный матч противостояния состоится в Бостоне в четверг и начнется в 02:30 по московскому времени.
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