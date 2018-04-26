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Объявлены имена номинантов на звание лучшего тренера сезона в НХЛ
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Объявлены имена номинантов на звание лучшего тренера сезона в НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Национальная хоккейная лига (НХЛ) определилась с тройкой номинантов на звание лучшего тренера по итогам сезона, передает ТАСС.
По информации пресс-службы лиги, на приз «Джейк Адамс Эворд», который вручается лучшему специалисту сезона, претендуют наставник «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар, тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан, а также Брюс Кэссиди, возглавляющий «Бостон Брюинз».
"Вегас" в свой дебютный сезон в НХЛ пробился в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». «Колорадо» выбыл на первой стадии плей-офф, уступив в серии «Нэшвилл Предаторз». «Бостон» продолжает борьбу за выход в полуфинал Востова с «Торонто Мэйпл Лифс».
Награда будет вручена 21 июня во время торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.
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