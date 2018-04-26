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Аналитики: сборная России по хоккею проиграет Финляндии в матче Евротура
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Аналитики: сборная России по хоккею проиграет Финляндии в матче Евротура 

Чемпионат.com 39 минут назад
Букмекеры назвали фаворита матча Шведских игр на этапе Еврохоккейтура Финляндия — Россия. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Букмекеры считают Россию аутсайдером и предлагают поставить на команду Ильи Воробьёва за 2.70. Шансы Финляндии на победу оценены коэффициентом 2.20. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10.
По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 5,5 шайбы принимаются за 2.70, а на ТМ 5,5 шайбы — за 1.42.
Коэффициент на итоговую победу России — 2.05, а на победу Финляндии — 1.72. Поставить на победу сборной России с форой "+1,5" предлагают за 1.34.
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