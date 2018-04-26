Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли

"Бостон Брюинз" на своем льду добился победы над "Торонто Мэйпл Лифс" в решающем седьмом матче четвертьфинала Восточной конференции НХЛ со счетом 7:4, сообщает "Советский спорт"

Таким образом, определились все участники полуфиналов Восточной и Западной конференций розыгрыша Кубка Стэнли.

В Востоке "Тампа-Бэй Лайтнинг" встретится с "Бостон Брюинз", а "Вашингтон Кэпиталз" попробует свои силы против "Питтсбург Пингвинз".

В Западной конференции дебютант турнира "Вегас Голден Найтс" сыграет против "Сан-Хосе Шаркс", а соперником "Нэшвилл Предаторз" стал "Виннипег Джетс".

Первые матчи раунда состоятся 27 апреля.