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Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
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Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Reuters
"Бостон Брюинз" на своем льду добился победы над "Торонто Мэйпл Лифс" в решающем седьмом матче четвертьфинала Восточной конференции НХЛ со счетом 7:4, сообщает "Советский спорт".
Таким образом, определились все участники полуфиналов Восточной и Западной конференций розыгрыша Кубка Стэнли.
В Востоке "Тампа-Бэй Лайтнинг" встретится с "Бостон Брюинз", а "Вашингтон Кэпиталз" попробует свои силы против "Питтсбург Пингвинз".
В Западной конференции дебютант турнира "Вегас Голден Найтс" сыграет против "Сан-Хосе Шаркс", а соперником "Нэшвилл Предаторз" стал "Виннипег Джетс".
Первые матчи раунда состоятся 27 апреля.
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