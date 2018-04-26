Эксперт: Гусеву и Дадонову нужен третий игрок в звено в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил выступление нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в составе сборной России, а также отметил его связку с форвардом «Флорида Пантерз» Евгением Дадоновым.

"Гусев в этом сезоне всегда выступает на высоком уровне — и на Олимпиаде, и в КХЛ. Даже в неудачно складывающихся матчах ниже определенной планки не опускается. Видно, что он по-прежнему хорошо взаимодействует с Евгением Дадоновым, с которым играл в одном звене в составе СКА.

Несмотря на то что Женя уже год как уехал из Питера во Флориду, взаимопонимание с Никитой у них не утратилось. Теперь им нужен качественный третий игрок в звено", — цитирует Кожевникова газета «Известия»

На чешском этапе Евротура Гусев сыграл в двух матчах, отдав одну голевую передачу и забросив одну шайбу. В активе Дадонова один гол.