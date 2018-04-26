НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня по итогам заключительного матча 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Бостон» обыграл «Торонто» (7:4). Тройку лауреатов составили игроки «Брюинз».
Первой звездой стал Джейк Дебраск, забросивший две шайбы в ворота «Мэйпл Ливз». Второй звездой стал Давид Крейчи, записавший на свой счет три результативные передачи. Третьей звездой — Патрис Бержерон, в активе которого 3 (1+2) очка.
В следующем раунде плей-офф «Бостон» сыграет с «Тампой». Первая игра серии состоится 28 апреля.