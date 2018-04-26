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Зайцев пройдёт медосмотр и до 1 мая планирует присоединиться к сборной России
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Зайцев пройдёт медосмотр и до 1 мая планирует присоединиться к сборной России 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев сыграет за сборную России на ЧМ-2018, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
«Никита Зайцев очень хочет поехать на чемпионат мира, для него огромная честь выступать за сборную России. Завтра он пройдёт медосмотр в «Торонто» и планирует до 1 мая присоединиться к команде», -сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
«Торонто» сегодня завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф (4:7). Счёт серии — 3-4.
В нынешнем плей-офф 26-летний хоккеист сделал 2 результативные передачи в 7 матчах при показателе полезности «-3». За карьеру в Кубке Стэнли на счету Зайцева 2 (0+2) очка в 11 играх при полезности «-7».
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