Состоялся самый долгий матч в истории хоккея России

Игра финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) петербургского «Динамо» со «СКА-Невой» стала самой долгой в истории лиги и пятой по продолжительности в мире. Об этом сообщает «Чемпионат».

В матче было шесть овертаймов, в итоге хоккеисты провели на льду 163 минуты и 36 секунд. Матч начался в 19:30 и закончился в 02:30. Точку на 164-й минуте игры поставил нападающий «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков

Как отмечает Р-Спорт, матч стал рекордным по продолжительности в истории российского хоккея.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «СКА-Невы».

Пользователи соцсетей делились фотографиями с трибун, сделанными во время игры.

Первое место по продолжительности за всю историю хоккея занимает встреча «Сторхамар» — «Спарта», длившаяся 217 минут и 14 секунд на чемпионате Норвегии в 2017 году. На втором месте — состоявшаяся 24 марта 1936 года встреча «Детройт» — «Монреаль Марунз» (176 минут и 30 секунд). Замыкает тройку лидеров прошедший 7 марта 2015 года матч «Гомель — „Юность“ (165 минут и 11 секунд). На четвертую строчку попал матч, проведённый 2 апреля 1933 года „Торонто“ и „Бостоном“ (164 минуты и 46 секунд).