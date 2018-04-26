«Амур»: Ведем переговоры о переходе Бывальцева в один из клубов-лидеров КХЛ

«Алексей провел отличный сезон, вошел в число десяти лучших бомбардиров лиги, вызывался в олимпийскую сборную России, а сейчас находится на сборах с главной командой страны, — приводит слова Филиппенко официальный сайт «Амура». — Естественно, что интерес к Бывальцеву со стороны топовых клубов КХЛ очень высок. Несмотря на то, что он после 30 апреля будет считаться ограниченно свободным агентом, шансов сохранить его у нас практически нет. Как говорится, есть наши желания, а есть возможности.

Поэтому сейчас ведем конкретные переговоры о его переходе в один из клубов-лидеров нашего чемпионата, что, в свою очередь, позволит Алексею закрепиться в сборной России. Наша задача — сделать так, чтобы этот переход получился максимально выгодным для «Амура». К слову, интерес у других команд вызывает и партнер Алексея — Олег Ли . Его обмен тоже возможен».

Отметим, что в нынешнем сезоне 24-летний Бывальцев набрал 43 (19+24) очка в 56 матчах регулярного чемпионата.