Ещё
«Амур»: Ведем переговоры о переходе Бывальцева в один из клубов-лидеров КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Амур»: Ведем переговоры о переходе Бывальцева в один из клубов-лидеров КХЛ 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал о будущем форварда Алексея Бывальцева.
«Алексей провел отличный сезон, вошел в число десяти лучших бомбардиров лиги, вызывался в олимпийскую сборную России, а сейчас находится на сборах с главной командой страны, — приводит слова Филиппенко официальный сайт «Амура». — Естественно, что интерес к Бывальцеву со стороны топовых клубов КХЛ очень высок. Несмотря на то, что он после 30 апреля будет считаться ограниченно свободным агентом, шансов сохранить его у нас практически нет. Как говорится, есть наши желания, а есть возможности.
Поэтому сейчас ведем конкретные переговоры о его переходе в один из клубов-лидеров нашего чемпионата, что, в свою очередь, позволит Алексею закрепиться в сборной России. Наша задача — сделать так, чтобы этот переход получился максимально выгодным для «Амура». К слову, интерес у других команд вызывает и партнер Алексея — Олег Ли. Его обмен тоже возможен».
Отметим, что в нынешнем сезоне 24-летний Бывальцев набрал 43 (19+24) очка в 56 матчах регулярного чемпионата.
Советский спорт: последние новости
Россия уступила США в 1/4 финала юниорского чемпионата мира Владимир Жарков: ЦСКА надо забивать с мясом, завозить шайбу, заталкивать, зубами, носом Илья Воробьев: Анисимов вылетает, ему уже оформляют документы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам56
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную
Россияне высмеяли девиз сборной на ЧМ-20187
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»259
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения54
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение