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«Амур» ведет переговоры о переходе Бывальцева в один из топ-клубов КХЛ
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«Амур» ведет переговоры о переходе Бывальцева в один из топ-клубов КХЛ 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко сказал, что клубу, скорее всего, не удастся сохранить в своем составе лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне Алексея Бывальцева. По информации «СЭ», на 23-летнего форварда претендуют несколько клубов КХЛ: СКА, магнитогорский «Металлург», московское «Динамо» и «Локомотив».
— Алексей провел отличный сезон, вошел в число десяти лучших бомбардиров лиги, вызывался в олимпийскую сборную России, а сейчас находится на сборах с главной командой страны, — цитирует пресс-служба «Амура» Филиппенко. — Естественно, что интерес к Бывальцеву со стороны топовых клубов КХЛ очень высок.
Несмотря на то, что он после 30 апреля будет считаться ограниченно свободным агентом, шансов сохранить его у нас практически нет. Как говорится, есть наши желания, а есть возможности. Поэтому сейчас ведем конкретные переговоры о его переходе в один из клубов — лидеров нашего чемпионата, что, в свою очередь, позволит Алексею закрепиться в сборной России. Наша задача — сделать так, чтобы этот переход получился максимально выгодным для «Амура».
К слову, интерес у других команд вызывает и партнер Алексея — Олег Ли. Его обмен тоже возможен.
В сезоне-2017/18 Бывальцев принял участие в 56 матчах «регулярки», набрав 43 (19+24) очка. В пяти играх плей-офф он не сумел отметиться результативными действиями.
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