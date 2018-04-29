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Кубок Стэнли. «Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом»
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Кубок Стэнли. «Сан-Хосе» сравнял счет в серии с «Вегасом» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сыгран второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хоккеисты «Сан-Хосе» победили в дополнительное время с результатом 4:3 и сравняли счет в серии 1:1.
"Вегас", выигравший первую встречу, уверенно начал и второй матч. «Рыцари» выиграли первый период 1:0, а в начале второго 20-минутке они забросили вторую шайбу. Но «акулы» ответили тремя точными попаданиями до второго перерыва.
Хозяева смогли отыграться в третьем периоде. Основное время завершилось вничью 3:3. Первый дополнительный период не принес успеха ни одной сторон. Развзяка наступила на шестой минуте второго овертайма.. Логан Кутюр отправил шайбу в ворота «рыцарей» и принес акулам победу 4:3. Счет в серии стал 1:1. Третий матч пройдет 1 мая в Сан-Хосе.
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