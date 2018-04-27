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Марк-Андре Флёри вошёл в топ-10 НХЛ по количеству матчей на ноль в плей-офф
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Марк-Андре Флёри вошёл в топ-10 НХЛ по количеству матчей на ноль в плей-офф 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 33 броска в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс» (7:0), вошёл в топ-10 в истории НХЛ по количеству сухих игр в плей-офф. Это его 13-й сухой матч в Кубке Стэнли за карьеру.
Он обошёл Терри Савчака (12) и делит 9-10-е места с Тюрком Бродой. Рекордсменом является Мартин Бродо (24 матча).
Также Флёри стал первым вратарём за 14 лет, сделавшим 3 шат-аута в первых 5 матчах в плей-офф. В 2004 году это удалось Николаю Хабибулину («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Эду Бельфору («Торонто Мэйпл Лифс»).
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