Марк-Андре Флёри вошёл в топ-10 НХЛ по количеству матчей на ноль в плей-офф

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 33 броска в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс» (7:0), вошёл в топ-10 в истории НХЛ по количеству сухих игр в плей-офф. Это его 13-й сухой матч в Кубке Стэнли за карьеру.