«Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 27 апреля

«Вегас»

В первом раунде плей-офф «Вегас» в четырех матчах выбил «Лос-Анджелес». Именно минимум поединков в серии стали главной неожиданностью противостояния. Но нельзя сказать, что победа далась «Найтс» очень легко — все матчи шли в напряженной борьбе.

Все прогнозы на хоккей

Героем серии с «Кингз» стал вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери, который в четырех матчах пропустил всего три шайбы и оформил два шатаута. Что касается травмированных, точно не поможет команде защитник Лука Сбиса , но он в лазарете с начала сезон. Зато полностью восстановились лидеры атаки Давид Перрон Джонатан Маршессо , пропускавшие старт серии с «Кингз».

«Вегас» победил «Лос-Анджелес» его же оружием — супернадежной обороной, которую цементировал Флери. С другой стороны, «Найтс» мало забрасывали — всего семь шайб, из них шесть — в основное время.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» в первом раунде плей-офф выбил «Анахайм», причем «Шаркс», как и «Вегасу», понадобилось всего четыре поединка. С той лишь разницей, что серию команда начала двумя победами на выезде.

У «Сан-Хосе» также классно сыграл вратарь Мартин Джонс , который в четырех матчах пропустил всего четыре шайбы при одном шатауте. Одним из наиболее активных игроков атаки команды был Эвандер Кэйн, на счету которого три шайбы и четыре очка. По пять очков на счету Логана Кутюра и Джо Павелски. Под вопросом участие в ближайших матчах нападающих Джо Торнтона и Баркли Гудроу.

«Сан-Хосе», в отличие от «Вегаса», и в регулярном чемпионате делал ставку на оборону, так что не удивительно, что в первом раунде плей-офф «Шаркс» пропустили лишь четыре шайбы. Но забросили гораздо больше «Найтс» — 16. Правда, благодаря последней разгромной победе над «Дакс» со счетом 8:1.

Прогноз

Учитывая, что в первом раунде и «Вегас» и «Сан-Хосе» играли строго от обороны, можно предположить, что и старт второго раунда с участием этих команд не принесет много голов. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,27.