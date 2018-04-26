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«Торпедо» ведет переговоры с Вячеславом Быковым
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«Торпедо» ведет переговоры с Вячеславом Быковым 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Вячеслав Быков может стать главным тренером хоккейного клуба «Торпедо». Об этом сообщает со ссылкой на источник. При этом Быкову готовы отдать не только «Торпедо», а также молодежную команду «Чайка» и детско-юношеские хоккейные школы.
Быков был главным тренером ЦСКА с 2004 по 2009 год, а в 2009 году, оставаясь при этом тренером национальной сборной, возглавил «Салават Юлаев». В апреле 2014 года Вячеслав Быков стал главным тренером СКА, но год спустя покинул клуб. Быков в качестве тренера двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Бывшему главному тренеру «Торпедо» Петерису Скудре не продлили контракт. Он проработал в «Торпедо» пять лет, команда за это время прошла один раунд плей-офф.
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