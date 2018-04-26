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Данис Зарипов: Два гола в плей-офф? Все шайбы забросил в прошлом сезоне
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Данис Зарипов: Два гола в плей-офф? Все шайбы забросил в прошлом сезоне 

Советский спорт 29 минут назад
— После победы над «Трактором» стал понимать, что эта команда способна на очень многое, в глазах каждого парня горел огонь. Тогда и появилась уверенность, что в этом сезоне мы доведем все до конца, — сказал Зарипов в эфире «Матч ТВ».
— Это уже пятый в карьере Кубок Гагарина для вас, не устали еще выигрывать? — Побеждать всегда приятно. Сезон получился сложным, большое спасибо ребятам, что помогали освоиться в команде, направляли меня и поддерживали. Очень рад, что влился в коллектив и помог взять трофей.
— В прошлом плей-офф вы забросили 15 шайб, а в прошедшем всего две, с чем связана низкая результативность? — В прошлом сезоне все свои голы забросил (улыбается). А если серьезно, что с первого дня я знал, какая роль мне отведена в команде и был готов к этому.
— В сборной очень мало игроков «Ак Барса»… — Такое видение ситуации у тренерского штаба, мы прекрасно знаем, как формируются команды и относимся к этому спокойно.
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