Данис Зарипов: Два гола в плей-офф? Все шайбы забросил в прошлом сезоне

— После победы над «Трактором» стал понимать, что эта команда способна на очень многое, в глазах каждого парня горел огонь. Тогда и появилась уверенность, что в этом сезоне мы доведем все до конца, — сказал Зарипов в эфире «Матч ТВ».

— Это уже пятый в карьере Кубок Гагарина для вас, не устали еще выигрывать? — Побеждать всегда приятно. Сезон получился сложным, большое спасибо ребятам, что помогали освоиться в команде, направляли меня и поддерживали. Очень рад, что влился в коллектив и помог взять трофей.

— В прошлом плей-офф вы забросили 15 шайб, а в прошедшем всего две, с чем связана низкая результативность? — В прошлом сезоне все свои голы забросил (улыбается). А если серьезно, что с первого дня я знал, какая роль мне отведена в команде и был готов к этому.

— В сборной очень мало игроков «Ак Барса»… — Такое видение ситуации у тренерского штаба, мы прекрасно знаем, как формируются команды и относимся к этому спокойно.