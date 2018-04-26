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Зарипов — о Кубке Гагарина: это наша победа, мы одна команда
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Зарипов — о Кубке Гагарина: это наша победа, мы одна команда 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов в своём «инстаграме» поблагодарил людей, поддерживавших его в завершившемся сезоне. На минувшей неделе 37-летний нападающий в составе команды из Казани выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии ЦСКА (4-1). Благодаря этому результату он стал единственным игроком в истории КХЛ, выигравшим Кубок пять раз.
«Хочу выразить слова благодарности всем кто был рядом, поддерживал и верил в победу! Спасибо! Это наша победа. Мы одна команда», — написал Зарипов в своём «аккаунте».
Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Даниса Зарипова.
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