Антон Худобин: Я равнодушен к футболу 

Команда во втором раунде плей-офф НХЛ сыграет с победителем Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Планы на лето простые — приеду домой. Мне очень нравится в Красноярске. Еще у меня спрашивают, буду ли я ходить на матчи чемпионата мира по футбол в России. Я равнодушен к этой игре. Лучше отдохнуть дома, перезарядиться, потренироваться хорошо — и снова в бой. Отпускные планы зависят от того, как «Бостон» будет выступать в плей-офф. А я хочу, чтобы мы прошли далеко», — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.