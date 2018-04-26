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Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории
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Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории 

Чемпионат.com 1 час назад
«Чемпионат» объявляет о продолжении голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею—2018, в котором предлагаем поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (то есть с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).
Наш баттл вышел на стадию четвертьфиналов плей-офф. Во второй четвертьфинальной паре встретились форварды Евгений Малкин и Артемий Панарин. Вам нужно проголосовать за одного из хоккеистов в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.
Пары, которые вскоре выйдут на старт голосования: Павел Буре — Сергей Фёдоров; Павел Дацюк — Илья Ковальчук.
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