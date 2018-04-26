Джастин Азеведо: «Предложений из НХЛ у меня сейчас нет»

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо заявил, что не получал предложений из НХЛ, а сам хочет остаться в казанском клубе. Напомни, что канадец стал самым ценным игроком плей-офф и лучшим бомбардиром Кубка Гагарина. На его счету 24 (9+15) очка в 19 встречах.

— Честно говоря, сейчас предложений у меня нет, — цитирует «Р-Спорт» Азеведо. — Сейчас. Да я и не думал об НХЛ. Я не особо слежу за ней сейчас. Знаю, что в «Калгари» есть Джонни Годро , невысокий парень, который является лидером команды. Честно, об НХЛ в последнее время я вообще не думал.

Я хочу остаться в Казани. Для меня это как дом. Я не люблю менять команды. В Казани я уже 4 года. Я бы хотел остаться здесь еще дольше. Классный город, классный клуб, невероятные болельщики. Это особенное место для меня.