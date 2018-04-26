«Вашингтон» провёл тренировку перед серией с «Питтсбургом», Оши не участвовал

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл последнюю тренировку перед началом серии второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». Напомним, в первом раунде «столичные» прошли «Коламбус» (4-2), «пингвины» обыграли «Филадельфию» (4-2). Тренировку пропустил нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, но, по заявлению журналиста Изабель Хуршудян, форвард примет участие в матче. Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон; Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Бойд; Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли; Врана — Бигл — Чиассон.