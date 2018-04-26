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«Вашингтон» провёл тренировку перед серией с «Питтсбургом», Оши не участвовал
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«Вашингтон» провёл тренировку перед серией с «Питтсбургом», Оши не участвовал 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл последнюю тренировку перед началом серии второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». Напомним, в первом раунде «столичные» прошли «Коламбус» (4-2), «пингвины» обыграли «Филадельфию» (4-2).
Тренировку пропустил нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, но, по заявлению журналиста Изабель Хуршудян, форвард примет участие в матче.
Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Бойд;
Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли;
Врана — Бигл — Чиассон.
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