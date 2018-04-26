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Еврохоккейтур: Россия — Финляндия 1:0 после первого периода
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Еврохоккейтур: Россия — Финляндия 1:0 после первого периода 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сборная РФ выигрывает со счётом 1:0 у команды Финляндии после первого периода матча заключительного шведского этапа Еврохоккейтура. Шайбу на 8 минуте забросил Станислав Галиев.
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