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Майк Салливан: «Питтсбург» контролирует только то, что может"
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Майк Салливан: «Питтсбург» контролирует только то, что может" 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после первого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против «Вашингтона» (3:2) отметил, что команда не контролирует такие вещи, как отскоки и игру вратаря соперника. Напомним, что «Кэпиталз» в третьем периоде пропустили три шайбы за пять минут.
При этом шайба Сидни Кросби оказалась связана с ошибкой Александра Овечкина. Капитан «Столичных» должен был прерывать прострел Джейка Гюнтцеля, но от клюшки россиянина шайба отскочила точно к Кросби, который забил гол.
— Мы стараемся контролировать лишь то, что мы можем, — цитирует Салливана русскоязычная версия официального сайта НХЛ. — Мы не можем контролировать то, как играет вратарь соперников. Но я считаю, что у наших ребят хватает решимости и психологической устойчивости, чтобы играть в свою игру. В первую очередь это касается наших лидеров. Они ведут за собой остальных.
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