Майк Салливан: «Питтсбург» контролирует только то, что может"

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после первого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против «Вашингтона» (3:2) отметил, что команда не контролирует такие вещи, как отскоки и игру вратаря соперника. Напомним, что «Кэпиталз» в третьем периоде пропустили три шайбы за пять минут.

При этом шайба Сидни Кросби оказалась связана с ошибкой Александра Овечкина . Капитан «Столичных» должен был прерывать прострел Джейка Гюнтцеля, но от клюшки россиянина шайба отскочила точно к Кросби, который забил гол.

— Мы стараемся контролировать лишь то, что мы можем, — цитирует Салливана русскоязычная версия официального сайта НХЛ. — Мы не можем контролировать то, как играет вратарь соперников. Но я считаю, что у наших ребят хватает решимости и психологической устойчивости, чтобы играть в свою игру. В первую очередь это касается наших лидеров. Они ведут за собой остальных.