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Азеведо: «Предложений из НХЛ у меня нет, хочу остаться в „Ак Барсе“»
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Азеведо: «Предложений из НХЛ у меня нет, хочу остаться в „Ак Барсе“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо сообщил, что на данный момент не имеет предложений от клубов НХЛ и хочет остаться в казанском клубе.
«Честно говоря, сейчас предложений у меня нет. Сейчас. Да я и не думал об НХЛ. Я не особо слежу за ней сейчас. Знаю, что в «Калгари» есть Джонни Годро, невысокий парень, который является лидером команды. Честно, об НХЛ в последнее время я вообще не думал.
Я хочу остаться в Казани. Для меня это как дом. Я не люблю менять команды. В Казани я уже 4 года. Я бы хотел остаться здесь еще дольше. Классный город, классный клуб, невероятные болельщики. Это особенное место для меня», — цитирует Азеведо.
Канадец выступает за «Ак Барс» с 2014 года. В завершившемся сезоне он помог казанскому клубу завоевать Кубок Гагарина, а сам был признан самым ценным игроком плей-офф, набрав 24 (9+15) очка в 19 матчах.
Ранее генеральный менеджер «Ак Барса», что клуб «сохранит чемпионский состав на 90 процентов».
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