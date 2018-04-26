Азеведо: «Предложений из НХЛ у меня нет, хочу остаться в „Ак Барсе“»

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо сообщил, что на данный момент не имеет предложений от клубов НХЛ и хочет остаться в казанском клубе.

«Честно говоря, сейчас предложений у меня нет. Сейчас. Да я и не думал об НХЛ. Я не особо слежу за ней сейчас. Знаю, что в «Калгари» есть Джонни Годро , невысокий парень, который является лидером команды. Честно, об НХЛ в последнее время я вообще не думал.

Я хочу остаться в Казани. Для меня это как дом. Я не люблю менять команды. В Казани я уже 4 года. Я бы хотел остаться здесь еще дольше. Классный город, классный клуб, невероятные болельщики. Это особенное место для меня», — цитирует Азеведо.

Канадец выступает за «Ак Барс» с 2014 года. В завершившемся сезоне он помог казанскому клубу завоевать Кубок Гагарина, а сам был признан самым ценным игроком плей-офф, набрав 24 (9+15) очка в 19 матчах.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса», что клуб «сохранит чемпионский состав на 90 процентов».