Эксперт: отсутствие сильнейших повлияло на результат сборной РФ по хоккею на юниорском ЧМ

Российские хоккеисты в четвертьфинале чемпионата мира (игроки в возрасте до 18 лет) уступили американцам со счетом 1:5. Нападающие Свечников и Хованов, выступающие в юниорских лигах Канады, не смогли принять участие в турнире из-за травм. Форвард ярославского «Локомотива» Денисенко не был вызван в команду по решению тренеров.

"Свечников, Денисенко и Хованов — наши лучшие игроки в этом возрасте, а Свечников и вовсе один из лучших в мире в своем возрасте — отметил эксперт. — К сожалению, они не смогли сыграть на турнире. Это очень сильно сказалось на результате. Если бы они были в строю, то исход мог быть совсем другим".

Фаткуллин предполагает, что российские хоккеисты могли подустать в третьем периоде четвертьфинального матча. После двух первых двадцатиминуток счет был 1:1. «Возможно, где-то российские игроки немного устали, хотя вчера был выходной. Не хватило концентрации, надо было сыграть строго в обороне, не лететь вперед, поймать американцев на контратаке», — считает эксперт.

Сборная России становилась победителем юниорского чемпионата мира трижды, в последний раз в 2007 году. Американская команда является самой титулованной в истории турнира, на ее счету 10 золотых медалей.