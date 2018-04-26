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Эксперт: отсутствие сильнейших повлияло на результат сборной РФ по хоккею на юниорском ЧМ
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Эксперт: отсутствие сильнейших повлияло на результат сборной РФ по хоккею на юниорском ЧМ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Отсутствие Андрея Свечникова, Александра Хованова и Григория Денисенко повлияло на выступление юниорской сборной России по хоккею на домашнем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник "Спартака" и «Крыльев Советов» Александр Фаткуллин.
Российские хоккеисты в четвертьфинале чемпионата мира (игроки в возрасте до 18 лет) уступили американцам со счетом 1:5. Нападающие Свечников и Хованов, выступающие в юниорских лигах Канады, не смогли принять участие в турнире из-за травм. Форвард ярославского «Локомотива» Денисенко не был вызван в команду по решению тренеров.
"Свечников, Денисенко и Хованов — наши лучшие игроки в этом возрасте, а Свечников и вовсе один из лучших в мире в своем возрасте — отметил эксперт. — К сожалению, они не смогли сыграть на турнире. Это очень сильно сказалось на результате. Если бы они были в строю, то исход мог быть совсем другим".
Фаткуллин предполагает, что российские хоккеисты могли подустать в третьем периоде четвертьфинального матча. После двух первых двадцатиминуток счет был 1:1. «Возможно, где-то российские игроки немного устали, хотя вчера был выходной. Не хватило концентрации, надо было сыграть строго в обороне, не лететь вперед, поймать американцев на контратаке», — считает эксперт.
Сборная России становилась победителем юниорского чемпионата мира трижды, в последний раз в 2007 году. Американская команда является самой титулованной в истории турнира, на ее счету 10 золотых медалей.
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