В сборной России объяснили невызов хоккеиста Денисенко на юниорский ЧМ боязнью нарушения дисциплины

Руководитель делегации юниорской сборной России Сергей Черкас объяснил, почему нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко не был вызван в национальную команду на домашний чемпионат мира.

Главный тренер сборной Александр Зыбин ранее заявил, что Денисенко отсутсвовал в списке из-за травмы. Но сам спортсмен это опровергает.

«Денисенко не вызвали не из-за травмы, а потому, что боялись нарушения дисциплины. Он регулярно коленом выносит людей. Вот и всё», — цитирует Черкаса РИА Новости

Ранее сообщалось, что на юниорском чемпионате мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, установлен рекорд посещаемости этих соревнований.