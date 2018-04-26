Антон Малышев: «Мы были не хуже американцев, но нам меньше повезло» 

Капитан юниорской сборной России Антон Малышев подвел итоги поражения от США (1:5) в четвертьфинале юниорского чемпионата мира.
— Шайба американцев в меньшинстве — что там произошло?
— Судьба повернулась в их сторону.
— И первый гол тоже судьба?
— Повезло им.
— Не было проблем с удалениями. И в обороне строго сыграли. От тренерского штаба шло, или сами подсобрались?
— Сами подсобрались. Но, конечно, тренерская установка присутствовала. Матч был принципиальным для нас, выкладывались по максимуму. Но судьба в нашу сторону не повернулась.
— Такие поражения закаляют?
— Конечно. У каждого из нас карьера еще только начинается. Обидно, что самый важный турнир в нашей жизни мы проиграли. Но дай бог, чтобы у каждого было как можно больше турниров.
— Американцы два года играют вместе, в одной команде. Что нужно, чтобы их победить?
— Больше реализовывать свои моменты. Мы были не хуже, но нам меньше повезло. (Евгений БЕЛОУСОВ)