Ещё
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборная России по хоккею проиграла финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Встреча в Хельсинки закончилась со счетом 2:3 по буллитам. В составе сборной Финляндии отличились Юусо Пуустинен (29-я минута), Тони Раяла (47), победный буллит на счету Вели-Матти Савинайнена. У россиян шайбы забросили Станислав Галиев (8) и Александр Барабанов (57).
Это четвертое подряд поражение сборной России без главного тренера Олега Знарка, ушедшего со своего поста 12 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера числится член тренерского штаба Илья Воробьев.
Следующий матч команда России проведет в Стокгольме 28 апреля со шведами.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам41
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»258
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения54
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение