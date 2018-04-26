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Сбой гимна США после игры с Россией объяснили технической ошибкой
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Сбой гимна США после игры с Россией объяснили технической ошибкой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина объяснила проблемы с гимном сборной США. Напомним, после игры с Россией (5:1) гимн сборной США был прерван, игроки продолжили петь уже без музыки.
«Случилась техническая накладка, технический сбой на кубе. Там просто синхронно поднимается флаг и гимн играет. Так запрограммирован куб. В итоге две дорожки друг на друга наложились», — сказала Клепинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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