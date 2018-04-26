Сбой гимна США после игры с Россией объяснили технической ошибкой

Пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина объяснила проблемы с гимном сборной США. Напомним, после игры с Россией (5:1) гимн сборной США был прерван, игроки продолжили петь уже без музыки.