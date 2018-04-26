А что у нас со сборной? Национальная команда проиграла четыре матча из четырех 

А за океаном завершился первый раунд Кубка Стэнли, и мы ждем Никиту Зайцева из «Торонто».
ЖДЕМ ЗАЙЦЕВА
Смотрины для Ткачева и Галиева. Превью Шведских игр Что сказать об седьмом матче серии «Бостон» — «Торонто» (7:4)? Только то, что «Мэйпл Лифс» хорошо играли 40 минут, а «Брюинз» — все 60.
Первый период остался за «Бостоном» (3:2), но второй был точно за «Торонто» (2:0), при этом хозяева по броскам доминировали (13-6). За четыре минуты гости смогли перевернуть игру. Шедевром стал гол Каспери Капанена в меньшинстве, когда лидер «Брюинз» Брэд Маршан упустил шайбу на синей линии. Детская ошибка, но она позволила финну улететь на чужие ворота и очень красиво переиграть голкипера Туукку Раска, обведя шайбу по дуге и положив ее в пустой угол. Ах, какой гол!
И вот до 42-й минуты все у «Мэйпл Лифс» было неплохо. Но потом «Брюинз» дважды забили в ситуации «4 на 4», когда оборона «Торонто» была не столь плотной. Щелчок защитника Тори Круга от синей линии получился на загляденье, а во втором моменте замечательно в обороне сыграл Кеван Миллер. Он совершил отбор в своей зоне и отправил в прорыв Дебраска, который сделал самый важный дубль в жизни. В итоге этот гол оказался победным. Все остальное для «Бостона» было делом техники.
Сразу же после матча сборная России через официальный твиттер вызвала в свое расположение защитника «Торонто» Никиту Зайцева. Он провел контрастную серию плей-офф. Но все равно является одним из сильнейших наших игроков обороны. И усилит национальную команду.
Как нам известно, Зайцев хотел бы выступить на чемпионате мира. Он присоединится к команде уже 1 мая. И это единственное подкрепление из-за океана по итогам первого раунда Кубка Стэнли. Остальные россияне отказались по разным причинам. Да, заграница нам не поможет.
ПОДАРОК ДЛЯ КАПРИЗОВА
Воробьев, опять двойка! Россияне уступили и в третьем матче на Чешских играх
А еще штаб сборной решил вызвать на чемпионат мира Артема Анисимова — его «Чикаго» вообще не попал в плей-офф, и с приглашением игрока затянули. Но куда деваться, если у команды есть проблемы с центрфорвардами?
На прошлом Чешском этапе Евротура наша национальная команда проиграла все три матча со счетом 1:2. И вот матч с финнами в Хельсинки.
Наш состав выглядел так. Вратарь — Василий Кошечкин, который будет основным после отказа Сергея Бобровского.
Защитники: Динар Хафизуллин — Антон Белов, Алексей Береглазов — Егор Яковлев, Никита Нестеров — Алексей Марченко, Владислав Гавриков — Альберт Яруллин.
Форварды: Алексей Кручинин — Алексей Бывальцев — капитан Евгений Дадонов, Станислав Галиев — Владимир Ткачев — Павел Бучневич, Михаил Григоренко — Максим Шалунов — Никита Сошников, Александр Барабанов — Илья Каблуков — Максим Мамин, Илья Михеев.
В составе не оказалось Кирилла Капризова, который в этот день отмечал день рождения. Может, такой подарок ему сделали — дали отдохнуть?
НЕ ОДИН ГОЛ, А УЖЕ ДВА Кто говорил, что Галиева не надо брать в сборную? Я вот говорил, что надо. Человек забил 10 голов в плей-офф за «Ак Барс». Что вам еще надо?
И вот Станислав прорывается по правому флангу и с очень острого угла простреливает щитки Харри Сятери — бывшего голкипера «Витязя», теперь играющего во «Флориде». Вообще звено Ткачева выступало неплохо. Хотя во втором периоде Владимир схватил штраф, и когда выходил из бокса, финны сравняли счет.
А в третьем периоде крайний форвард Раяла влетел в зону, сделал запах — и такой бросок не сумел остановить даже Кошечкин.
Это что же, опять 1:2? Какой-то заколдованный круг. Да еще россияне хватают удаление за удалением.
И все-таки Сятери был пробит Александром Барабановым, который удачно сыграл на добивании. Ого! Игра перешла в овертайм. Там ничего не забили.
А на буллитах наши исполняли как-то очень уж плохо. Шалунов, Бучневич, Кручинин — то хотели гол Кучерова показать без броска, то шайба сходила с крюка. В общем, финны на буллитах были лучше. Ну а Россия при Илье Воробьеве снова проиграла. Хорошо хоть ребята забили не один гол, а уже два. Хоть какой-то прогресс.
СТАТИСТИКА
Финляндия — Россия — 3:2 бул. (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: 0:1 Галиев (Бучневич, 7.42), 1:1 Пуустинен (Покка, Савинайнен, 28.34), 2:1 Раяла (Савинайнен, Бьеркквист, 45.42), 2:2 Барабанов (Мамин, Каблуков, 55.43), 3:2 Пуустинен (65.00, п.бул.).
Вратари: Сятери — Кошечкин. Штраф: 6 — 10.