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Нападающий юниорской сборной Чехии: «Перед игрой мы настраивались как на самую главную игру в жизни и каждый из нас выложился…
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Нападающий юниорской сборной Чехии: «Перед игрой мы настраивались как на самую главную игру в жизни и каждый из нас выложился… 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий сборной Чехии Петр Чайка рассказал о том, за счет чего его команде получилось одержать победу в чевертьфинале против Канады (2:1).
— Это нечто особенное — обыграть Канаду! Это важная игра, — сказал Чайка. — Мы играли фантастически. Наши ребята выложились фантастически. Мы сверхсчастливы!
— Вы счастливы от игры в обороне?
— Я отмечу игру в защите как у себя, так и у своих партнеров.
— Прошлым летом вы уступили Канаде в финале Мемориала Глинки (1-4). Чем та игра отличалась от сегодняшней?
— У нас вчера был день отдыха. Мы поэтому смогли отдохнуть. Мы тогда устали к финалу. Выходной в итоге все и решил сегодня.
— Вы уже смотрели чешские новости?
— Нет еще. Но я думаю, что в Чехии будут очень рады за нас!
— Можете описать свой победную шайбу?
— Я получил шайбу от Матвея Пекаржа, закрыл глаза и бросил туда!
— Что скажете о своем вратаре?
— Он великолепен! Все теперь знают как он может защищать ворота.
— Вы помните команду образца 2014 года, взявшую серебро на юниорском чемпионате? Там выступал, в частности, Давид Пастрняк.
— Помню. Но, наша цель — золотые медали. Будем выкладываться по максимуму.
— Что вы ожидаете от полуфинала с США?
— Будет очень похожая играя. Мы их побеждали два месяца назад. Будет хорошая игра для нас и для болельщиков.
— Это главная победа в вашей карьере?
— Да! Перед игрой мы настраивались как на самую главную игру в жизни и каждый из нас выложился на максимум! (Юрий ШИРИНКИН)
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