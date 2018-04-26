Оргкомитет юниорского ЧМ и ФХР принесли извинения сборной США за инцидент с гимном

Федерация хоккея России (ФХР) и оргкомитет юниорского чемпионата мира принесли извинения команде США за инцидент во время награждения, когда американцам пришлось петь свой гимн без музыки. Об сообщает ТАСС

"Это был технический сбой, на медиакубе синхронно поднимается флаг и играет гимн, но здесь он почему-то был с двумя параллельными аудиодорожками, которые прозвучали и наложились друг на друга.

Оргкомитет и Федерация хоккея России уже принесли извинения сборной США. Американцы сказали, что в этом нет ничего страшного, технические ошибки бывают везде", — сказала пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина.

Ранее сборная России потерпела разгромное поражение от команды США со счетом 1:5.