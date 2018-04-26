Сборная России снова проиграла. Теперь финнам

Финны близко, да не укусишь. Теперь Воробьёва подвели буллиты

Сборная России при Илье Воробьёве впервые забила больше одной шайбы и не проиграла в основное время, но всё равно проиграла финнам.

Заключительный этап Евротура и без того считается генеральной репетицией накануне чемпионата мира. На этот раз эффект «последнего шанса» лишь усилился. За неделю до турнира в Дании собрался состав, близкий к оптимальному. Массовый падёж энхаэловских звёзд просто не оставил штабу Ильи Воробьёва иного выбора, кроме как работать с тем, что есть.

Да, ряд игроков остались в Новогорске заниматься по индивидуальной программе. Кто-то, вроде Дацюка, нуждается в щадящем режиме после сложного сезона, а Никита Гусев и Ко давно всем всё доказали. Ничего нового они не покажут, проверять их ровным счётом незачем. Вот и получается, что каждый матч — это повод как для отсева, так и для прорыва.

В первой тройке непривычно было видеть Алексея Кручинина . Зато образовалось звено Галиев — Ткачёв — Бучневич, которое на бумаге выглядело ударным. Когда проявлять себя, если не в отсутствии олимпийской троицы Гусев — Дацюк — Капризов? Но всё же главной новостью стала официальная ставка Василия Кошечкина . Оставшись без вратарей из НХЛ, наш штаб не рискнул опереться на молодых вратарей, вновь обратившись к опытному гиганту, который хоть и взял золото Пхёнчхана, сыграл на Олимпиаде весьма средне.

А вот ставка на финалистов Кубка Гагарина, только-только освободившихся от клубных дел, оправдалась сполна. Станиславу Галиеву, который долгое время не был даже в расширенном списке сборной России, понадобилось меньше 10 минут, чтобы открыть счёт своим голам за национальную команду. Лучший снайпер минувшего плей-офф забил во многом курьёзный гол, поймав на ошибке потерявшего ворота Харри Сятери. Кажется, год, проведённый за океаном, не пошёл бывшему голкиперу «Витязя» на пользу.

К моменту, когда Галиев открыл счёт, сборная России почти не помышляла о собственных атаках. Большую часть времени подопечные Воробьёва провели, сугубо обороняясь. Без грубых провалов и уймы моментов для парней из Суоми, но территорию россияне проигрывали подчистую. Изменил ли фартовый гол Галиева характер игры? Пожалуй, нет. Темп игры как был, так и остался довольно-таки невысоким, а финны продолжили владеть инициативой, как и положено хозяевам.

Чуть приподнимать голову наши парни начали благодаря финалистам. И не только Галиеву. Во второй половине первого периода активничал Владимир Ткачёв . Традиционно неплох был Максим Шалунов , то и дело испытывающий Сятери своим мощнейшим кистевым броском. Да и от его одноклубника Михаила Григоренко эпизодами исходила опасность. И надо же такому случиться, что во втором периоде именно участники серии «Ак Барс» — ЦСКА предстали в качестве антигероев.

Олег Знарок ушёл из сборной, но её главный бич при прежнем главном тренере остался. Невынужденные удаления как тянули национальную команду вниз, так и продолжают тянуть при новом тренерском штабе. Только за второй период наши парни четырежды нарушили правила, и вряд ли даже одно удаление можно назвать полностью оправданным. Настоящим подарком для финнов стали последовательные фолы Ткачёва и Григоренко.

Формально финнам удалось сравнять счёт, играя впятером против четверых, но в нашей зоне они закрепились, когда на скамейке штрафников восседали оба россиянина. К тому моменту, когда Вилле Покка выводил на бросок Юусо Пуустинена , Ткачёв уже выбежал на лёд, но помочь партнёрам не успел. Финны, особо ничего не создававшие в равных составах, воспользовались своим шансом. Ну а глупые удаления в который раз подвели сборную России. Неужели это наша новая национальная черта?

Откровенно говоря, первый матч шведского этапа Евротура выдался не самым зрелищным. Обе команды надёжно держали оборону, вязко действовали в средней зоне, а моменты создавали с периодичностью пару раз в период. Тем удивительнее, что почти без паузы сборные Финляндии и России обменялись контратаками «2 в 1». Разница в том, что Тони Раяла после паса Велли-Матти Савинайнена не промахнулся, а Ткачёв, решивший всё сделать сам, без помощи партнёра, прогадал. Больше таких провалов ни те, ни другие не допускали.

Когда всё плавно шло к тому, что сборная России проиграет очередной, уже четвёртый, матч при Воробьёве, у нашей команды прорезался неожиданный лидер. Александр Барабанов ещё во втором периоде заработал на себе удаление, а в критический момент сумел запихать шайбу за ленточку ворот. Вместе с Каблуковым и Маминым они устроили сеанс кёрлинга на финском пятаке. На этом Барабанов не остановился и продолжил проявлять себя перед новым главным тренером сборной и СКА.

Под конец основного времени матча небольшая потасовка возле ворот привела к обоюдному удалению. В ситуации, когда на льду стало меньше народа и больше кислорода, активнее выглядели финны. Нашей команде пришлось постараться, чтобы обеспечить себе овертайм. Добравшись до буллитов, россияне оказались ближе всего к тому, чтобы одержать первую победу при Воробьёве, но не воспользовались ни одной из своих многочисленных попыток.

Сборная России впервые после смены главного тренера забросила больше одной шайбы за игру и не проиграла в основное время. Да только это весьма слабое утешение перед чемпионатом мира, который стартует уже через неделю. Игра нашей команды по-прежнему смотрится крайне натужно, а пришельцы из НХЛ от Дадонова до Бучневича пока не выглядят спасителями отечества. И рассчитывать Воробьёву, в общем-то, больше не на кого.