Чешский хоккеист: «Обыграть Канаду — нечто особенное»

Нападающий сборной Чехии Петр Чайка рассказал о том, за счет чего его команде получилось одержать победу в чевертьфинале против Канады (2:1).

— Это нечто особенное — обыграть Канаду! Это важная игра, — сказал Чайка. — Мы играли фантастически. Наши ребята выложились фантастически. Мы сверхсчастливы!

— Вы счастливы от игры в обороне?

— Я отмечу игру в защите как у себя, так и у своих партнеров.

— Прошлым летом вы уступили Канаде в финале Мемориала Глинки (1-4). Чем та игра отличалась от сегодняшней?

— У нас вчера был день отдыха. Мы поэтому смогли отдохнуть. Мы тогда устали к финалу. Выходной в итоге все и решил сегодня.

— Вы уже смотрели чешские новости?

— Нет еще. Но я думаю, что в Чехии будут очень рады за нас!

— Можете описать свой победную шайбу?

— Я получил шайбу от Матвея Пекаржа, закрыл глаза и бросил туда!

— Что скажете о своем вратаре?

— Он великолепен! Все теперь знают как он может защищать ворота.

— Вы помните команду образца 2014 года, взявшую серебро на юниорском чемпионате? Там выступал, в частности, Давид Пастрняк

— Помню. Но, наша цель — золотые медали. Будем выкладываться по максимуму.

— Что вы ожидаете от полуфинала с США?

— Будет очень похожая играя. Мы их побеждали два месяца назад. Будет хорошая игра для нас и для болельщиков.

— Это главная победа в вашей карьере?

— Да! Перед игрой мы настраивались как на самую главную игру в жизни и каждый из нас выложился на максимум! (Юрий ШИРИНКИН)