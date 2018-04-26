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Эксперт из США: «Русские выглядели на чемпионате мира лучше, чем я ожидал»
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Эксперт из США: «Русские выглядели на чемпионате мира лучше, чем я ожидал» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный эксперт по энхаэловским проспектам издания Athletic Кори Пронман подвел итоги выступления сборной России на юниорском чемпионате мира
— Русские выглядели лучше, чем я ожидал, — сказал Пронмэн. — Отлично проявили себя Морозов, Марченко, Жабреев и Подколзин. Эти парни создали большую часть моментов. Для своего уровня Марченко даже выстрелил, его могут даже выбрать в начале второго раунда драфта НХЛ. Мне понравился и то, как действовал в воротах Мифтахов. Он остается лучшим европейским вратарем, доступным для выбора на драфте. Отсутствие Свечникова и Денисенко значительно сказалось на сборной России. Эти двое — среди лучших игроков 2000 года рождения, особенно Свечников. Потеря Хованова была не столь существенна. На турнире пяти наций он совершенно не впечатлил. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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