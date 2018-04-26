Лучший хоккеист Финляндии переходит в «Сибирь»

«Сибирь» объявила о переходе лучшего игрока Финляндии, нападающего «Карпята» Юлиуса Юнттилы . Детали соглашения пока не разглашаются.

— Лучший игрок Финляндии переходит в «Сибирь»! — сообщается в официальном Твиттере «Сибири». — Юлиус Юнттила, добро пожаловать! Только что он стал чемпионом финской Liigi!

26-летний Юнттила в прошедшем сезоне сыграл в 53 матчах регулярного первенства Финляндии и набрал 52 (13+39) очков, за что получил приз лучшему игроку.

Нападающий также заигран за сборную Финляндии. Всего он провел 13 матчей, набрав 3 (0+3) очка. Вместе с национальной командой принимал участие в Олимпийских играх-2018.

🔥🔥🔥Лучший игрок Финляндии переходит в «Сибирь»! Юлиус Юнттила, добро пожаловать! Только что он стал чемпионом финской Liigi! В минувшем сезоне хоккеист в 53 матчах регулярного чемпионата набрал 52 очка (13+39) и получил приз лучшему игроку регулярного первенства! pic.twitter.com/wRGNg8pkj0

— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 26 апреля 2018 г.