Гимн США выключили после победы на ЮЧМ над Россией, игроки пели а капелла

Американские игроки допели гимн а капелла, а болельщики подозревают заговор.

Юниорская сборная США, действующий чемпион мира, в четвертьфинале выбила Россию из битвы за медали. 5:1, четыре гола в концовке встречи, такие неутешительные цифры на табло могли наблюдать 7500 болельщиков на трибунах и ещё сотни тысяч — у экранов телевизоров. Матчи домашнего турнира, кстати, транслировались в России по федеральному каналу.

Американцы и россияне выстроились в центре площадки, флаг США стал подниматься к сводам арены, а из колонок зазвучала непонятная какофония из гимна США и, кажется, Словакии. Впрочем, возможно, это был какой-то другой гимн, так сразу не разберёшь.

Главный тренер американцев стоял, приложив руку к сердцу, слушал и вряд ли что-то понимал, но сдерживался. В итоге организаторы выключили гимн, наши болельщики в тишине стали скандировать «Россия, Россия!», а американские хоккеисты продолжили петь несмотря ни на что. Камера выхватила Оливера Вальстрёма. По его лицу всё было понятно, с такой яростью он пытался перекричать чужие трибуны.

Американцы в целом отреагировали спокойно. Может, потому что на той стороне Атлантики ещё утро? «Заговор русских вырубает гимн США на юниорском чемпионате мира», — негодует болельщик под псевдонимом QuitPokerGrindTagpro.

«Что, русские не могли не облажаться, включая гимн США? Что за чёрт? Не слишком уважительно», — вторит ему американец Джефф Винтиннер.

«Гимн США мистически обрубился на середине и не включился обратно. Игроки США продолжили петь. Матч проходил в Челябинске», — сообщает «твиттер» NoVa Caps, присовокупив смайлик, который задумчиво почёсывает подбородок.

Россияне в «Твиттере» тоже были не слишком рады такому ляпу.

— Случилась техническая накладка, технический сбой на кубе, — объяснила «Чемпионату» пресс-секретарь Минспорта Челябинской области Ксения Клепинина. — Там просто синхронно поднимается флаг и гимн играет. Так запрограммирован куб. В итоге две дорожки друг на друга наложились. Оргкомитет и Федерация хоккея России принесли извинения сборной США. Они извинения приняли и сказали, что ничего страшного.

Организаторы, конечно, начудили. Но давайте вспомним, как обижались мы, когда на хоккейном турнире происходила путаница с нашим гимном.

В 2015 году на женском молодёжном чемпионате мира в США допустили похожую ошибку. После победы россиянок над командой Чехии в группе организаторы включили старый гимн России — «Патриотическую песню». Наши хоккеистки не растерялись и спели гимн а капелла, когда мелодия отзвучала (и с тех пор взяли это в традицию — хором громко петь «Славься отечество!»).

Эта техническая, в общем-то, заминка, тогда вызвала бурю непонимания и праведного гнева. Но стоит ли обижаться в будущем, когда мы сами точно так же опростоволосились?