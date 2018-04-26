Владимир Ткачев: Бучневич здорово вписался к нам в тройку с Галиевым

Форвард сборной России Владимир Ткачев после матча «Шведских игр» с Финляндией (2:3 Б) рассказал о том, как себя чувствует в национальной команде после завоевания с «Ак Барсом» Кубка Гагарина.

Россия по буллитам уступила Финляндии на Шведских играх

«Было время отдохнуть после победы в Кубке Гагарина, так что к этой игре готовились по полной программе, старались выкладываться, — приводит «Р-Спорт» слова Ткачева. — Считаю, Паша Бучневич здорово вписался к нам в тройку со Стасом Галиевым, не было на льду сегодня трех отдельных личностей, а было звено.

Тренерам решать, как меня использовать, и я всю жизнь играю в центре, но если скажут — постараюсь и с краю сыграть. Мотивирует ли меня непопадание на Олимпиаду? Нет, это все давно забыто, об этом незачем говорить».

Следующий матч сборная России проведет в Стокгольме со Швецией.