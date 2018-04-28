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Сборная России уступила шведам на Евротуре, это пятое поражение Воробьёва подряд
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Сборная России уступила шведам на Евротуре, это пятое поражение Воробьёва подряд 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в рамках Евротура, встреча завершилась со счётом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). После назначения Ильи Воробьёва на пост исполняющего обязанности главного тренера сборная потерпела пять поражений подряд.
В составе сборной Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Джон Норман, Лоуренс Пилут и Якоб Нильсон. Российская команда ответила точным броском Алексея Бывальцева. Для нападающего, который в прошлом сезоне выступал в хабаровском «Амуре», заброшенная шайба стала дебютной в национальной команде.
Завтра, 29 апреля, российская сборная проведёт заключительный матч на Шведских играх. Соперником станет команда Чехии. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
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