Дэнни Тэйлор вернулся в «Сибирь»

«Хоккейный клуб „Сибирь“ договорился о подписании однолетнего контракта с канадским вратарем Дэнни Тэйлором », — сообщает официальный твиттер клуба.

31-летний Дэнни Тэйлор уже выступал за «Сибирь» в сезоне в сезоне-2016/2017. Всего он провел за команду 29 матчей.

В текущем сезоне Тэйлор провел один матч за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ.

⚡️C возвращением, Дэнни! Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании однолетнего контракта с канадским вратарем Дэнни Тэйлором (28/04/1986, 183/90). Ждем в команде! pic.twitter.com/c82xIa9a3K

— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 26 апреля 2018 г.