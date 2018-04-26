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Дэнни Тэйлор вернулся в «Сибирь»
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Дэнни Тэйлор вернулся в «Сибирь» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Хоккейный клуб „Сибирь“ договорился о подписании однолетнего контракта с канадским вратарем Дэнни Тэйлором», — сообщает официальный твиттер клуба.
31-летний Дэнни Тэйлор уже выступал за «Сибирь» в сезоне в сезоне-2016/2017. Всего он провел за команду 29 матчей.
В текущем сезоне Тэйлор провел один матч за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ.
⚡️C возвращением, Дэнни! Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании однолетнего контракта с канадским вратарем Дэнни Тэйлором (28/04/1986, 183/90). Ждем в команде! pic.twitter.com/c82xIa9a3K
— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 26 апреля 2018 г.
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