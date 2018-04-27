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Кузнецов с передачи Овечкина на 17-й секунде забросил «Питтсбургу». Видео
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Кузнецов с передачи Овечкина на 17-й секунде забросил «Питтсбургу». Видео 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
«Вашингтон» открыл счет в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Питтсбурга». Уже на 17-й секунде российский форвард Евгений Кузнецов с передачи соотечественника Александра Овечкина поразил ворота «Пингвинз».
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