Макдэвид, Маккиннон и Холл претендуют на приз НХЛ «Тед Линдсей Эворд»

21-летний Макдэвид выиграл этот приз в прошлом году. В прошедшем регулярном чемпионате он выиграл бомбардирскую гонку, набрав 108 (41 гол + 67 передач) очков. Канадец может стать первым игроком, которому удастся завоевать приз дважды до достижения 22-летнего возраста.

26-летний Холл помог «Нью-Джерси» впервые с 2012 года выйти в плей-офф. В этом сезоне он установил личные рекорды по голам (39) и очкам (93), также в его активе серия из 26 матчей с набранными очками.

22-летний Маккиннон занял пятое место в списке бомбардиров сезона с 97 (39+58) очками. Канадец помог «Колорадо» пробиться в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2013/14.