Макдэвид, Маккиннон и Холл претендуют на приз НХЛ «Тед Линдсей Эворд» 

ТАСС, 27 апреля. Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», Натан Маккиннон из «Колорадо» и Тэйлор Холл из «Нью-Джерси» номинированы на награду «Тед Линдсей Эворд», которая вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
21-летний Макдэвид выиграл этот приз в прошлом году. В прошедшем регулярном чемпионате он выиграл бомбардирскую гонку, набрав 108 (41 гол + 67 передач) очков. Канадец может стать первым игроком, которому удастся завоевать приз дважды до достижения 22-летнего возраста.
26-летний Холл помог «Нью-Джерси» впервые с 2012 года выйти в плей-офф. В этом сезоне он установил личные рекорды по голам (39) и очкам (93), также в его активе серия из 26 матчей с набранными очками.
22-летний Маккиннон занял пятое место в списке бомбардиров сезона с 97 (39+58) очками. Канадец помог «Колорадо» пробиться в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2013/14.
Приз «Тед Линдсей Эворд» вручается с 1971 года. Его обладателями становились российские хоккеисты Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2010) и Евгений Малкин (2012). Обладатели индивидуальных наград НХЛ будут объявлены в ночь на 21 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.