Ещё
Макдэвид, Маккиннон и Холл претендуют на приз НХЛ «Тед Линдсей Эворд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макдэвид, Маккиннон и Холл претендуют на приз НХЛ «Тед Линдсей Эворд» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 апреля. Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», Натан Маккиннон из «Колорадо» и Тэйлор Холл из «Нью-Джерси» номинированы на награду «Тед Линдсей Эворд», которая вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
21-летний Макдэвид выиграл этот приз в прошлом году. В прошедшем регулярном чемпионате он выиграл бомбардирскую гонку, набрав 108 (41 гол + 67 передач) очков. Канадец может стать первым игроком, которому удастся завоевать приз дважды до достижения 22-летнего возраста.
26-летний Холл помог «Нью-Джерси» впервые с 2012 года выйти в плей-офф. В этом сезоне он установил личные рекорды по голам (39) и очкам (93), также в его активе серия из 26 матчей с набранными очками.
22-летний Маккиннон занял пятое место в списке бомбардиров сезона с 97 (39+58) очками. Канадец помог «Колорадо» пробиться в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2013/14.
Приз «Тед Линдсей Эворд» вручается с 1971 года. Его обладателями становились российские хоккеисты Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2010) и Евгений Малкин (2012). Обладатели индивидуальных наград НХЛ будут объявлены в ночь на 21 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.
ТАСС: последние новости
Хоккеист Анисимов в ближайшее время прибудет в сборную России Защитник Яруллин сыграет вместо Зуба в сборной России на этапе Евротура Вратарь клуба НХЛ "Коламбус" Бобровский пропустит шесть недель из-за травмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»263
Американцы нанесли крупное поражение россиянам70
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд2
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение