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Названы претенденты на приз лучшему игроку НХЛ
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Названы претенденты на приз лучшему игроку НХЛ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
НХЛ определила номинантов на премию «Тед Линдсей Эворд» (Ted Lindsay Award) — ее вручают хоккеисту, которого другие игроки признали лучшим в сезоне. Об этом сообщает «Чемпионат».
Номинантами стали Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Тэйлор Холл из «Нью-Джерси Дэвилз».
Макдэвид, капитан «Эдмонтона», набрал 108 (41+67) очков в регулярном сезоне НХЛ и стал двукратным обладателем «Арт Росс Трофи».
Холл забросил 39 шайб и сделал 54 результативные передачи в 76 играх. Маккиннон заработал 97 (39+58) очков в 74 играх.
Имя победителя станет известно 21 июня 2018 года.
«Тед Линдсей Эворд» вручают с 1971 года самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ. Россиянин Александр Овечкин становился ее обладателем в 2008-м, 2009-м и 2010-м годах, в 2012-м ее получил Евгений Малкин.
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