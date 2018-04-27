Названы претенденты на приз лучшему игроку НХЛ

НХЛ определила номинантов на премию «Тед Линдсей Эворд» (Ted Lindsay Award) — ее вручают хоккеисту, которого другие игроки признали лучшим в сезоне. Об этом сообщает «Чемпионат».

Макдэвид, капитан «Эдмонтона», набрал 108 (41+67) очков в регулярном сезоне НХЛ и стал двукратным обладателем «Арт Росс Трофи».

Холл забросил 39 шайб и сделал 54 результативные передачи в 76 играх. Маккиннон заработал 97 (39+58) очков в 74 играх.

Имя победителя станет известно 21 июня 2018 года.