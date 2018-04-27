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НХЛ определила номинантов на приз cамому выдающемуся игроку сезона
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НХЛ определила номинантов на приз cамому выдающемуся игроку сезона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила номинантов на приз приз самому выдающемуся хоккеисту сезона ("Тед Линдсей Эворд") по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Соискателями награды стали исключительно канадские игроки — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.
Макдэвид набрал 108 (41+67) очков в регулярном сезоне и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата второй раз подряд.
Холл 39 шайб и сделал 54 результативные передачи, Маккинннон набрал 97 (39+58) очков.
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