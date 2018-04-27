Стали известны номинанты НХЛ на «Тед Линдсей Эворд» 

Стали известный номинанты на приз «Тед Линдсей Эворд», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по версии профсоюза игроков. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы лиги, ими стали форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тэйлор Холл.
Макдэвид стал обладателем этой награды в прошлом году. В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний хоккеист выиграл бомбардирскую гонку, набрав 108 очков (41 шайба+67 передач). Канадец может стать первым игроком, которому удастся завоевать приз дважды до достижения 22-летнего возраста.
Холл стал одним из тех, кто помог «Нью-Джерси» впервые с 2012 года выйти в плей-офф. В этом сезоне он установил личные рекорды по голам (39) и очкам (93), также в его активе серия из 26 матчей с набранными очками.
22-летний Маккиннон занял пятое место в списке бомбардиров сезона с 97 (39+58) очками. Канадец помог «Колорадо» пробиться в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2013/14.
Победители индивидуальных наград будут объявлены в ночь на 21 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.
Ранее были объявлены имена номинантов на звание лучшего тренера сезона в НХЛ.