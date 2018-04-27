Видео: Кузнецов с передачи Овечкина забил «Питтсбургу» на 17-й секунде

25-летний нападающий открыл счет в матче, забросив шайбу с передачи Овечкина на 17-й секунде первого периода.

Таким образом, Кузнецов набрал девять (5 голов + 4 передачи) очков в семи встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.