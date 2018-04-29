Евгений Малкин: «Чувствую себя намного лучше. Готов выйти на лед»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что восстановился после повреждения и готов выйти на лед в следующем матче серии плей-офф Кубка Стэнли против «Вашингтона». Напомним, что из-за повреждения он пропустил и шестой матч против «Филадельфии». В плей-офф россиянин провел 5 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

— Чувствую себя намного лучше, — цитирует сайт «Питтсбурга» Малкина. — Посмотрим, получится ли у меня сыграть в следующем матче. Я готов выйти на лед. Мне нужно будет выкладываться на 100 процентов. Команда выиграла две встречи без меня. Но играть им было непросто. Я буду делать все возможное, чтобы сделать «Питтсбург» сильнее.