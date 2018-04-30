Кузнецов сыграет в третьем матче с «Питтсбургом», несмотря на удар клюшкой 

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сумеет принять участие в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», информирует североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере». Напомним, во второй игре серии (4:1) россиянин получил удар клюшкой от соперника. Также сообщается, что в строю остался и нападающий «столичных» Ти Джей Оши, который ранее получил повреждение, заблокировав бросок.
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