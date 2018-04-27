«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» на домашнем льду проиграл «Питтсбургу» со счетом 2:3 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Кузнецов забросил шайбу уже на 17-й секунде встречи, он почти побил рекорд Майка Гартнера в 1987 годуЮ который играл за «Вашингтон» и забил на пару секунд быстрее.

Овечкин, помимо гола, сделал результативную передачу, таким образом набрал 100-е очко в плей-офф в карьере и стал третьей звездой встречи.

Первой звездой стал Генцел (1 гол + 2 передачи), второй — Кросби (1+1).

Евгений Малкин из-за травмы не вышел на лёд. Конкретные сроки его восстановления пока не называются.

Между тем поклонники до начала матча выкладывали свои авторские песни в честь предстоящего матча: