«Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в плей-офф НХЛ 

«Вашингтон» на домашнем льду проиграл «Питтсбургу» со счетом 2:3 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.
У «Вашигтона» шайбы забросили Евгений Кузнецов (1-я минута) и Александр Овечкин (41). У «Пингвинз» — Хёрнквист (43), Сидни Кросби (46) и Джейк Генцел (48).
Кузнецов забросил шайбу уже на 17-й секунде встречи, он почти побил рекорд Майка Гартнера в 1987 годуЮ который играл за «Вашингтон» и забил на пару секунд быстрее.
Овечкин, помимо гола, сделал результативную передачу, таким образом набрал 100-е очко в плей-офф в карьере и стал третьей звездой встречи.
Первой звездой стал Генцел (1 гол + 2 передачи), второй — Кросби (1+1).
Евгений Малкин из-за травмы не вышел на лёд. Конкретные сроки его восстановления пока не называются.
Между тем поклонники до начала матча выкладывали свои авторские песни в честь предстоящего матча: