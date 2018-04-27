Овечкин: «Питтсбург» воспользовался единственной ошибкой «Вашингтона» и вернулся в игру

ТАСС , 27 апреля. «Вашингтон» провел хороший матч против «Питтсбурга», однако соперник смог вернуться в игру, воспользовавшись единственной ошибкой столичного клуба. Такое мнение высказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин , чьи слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург" в гостях победил «Вашингтон» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 3:2. Третий период начинался при счете 2:0 в пользу «Вашингтона», однако «Питтсбургу» удалось забросить три шайбы за пять минут. Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу.

"Я считаю, мы провели хороший матч, — сказал Овечкин. — У соперников было множество моментов, но Холтби (голкипер «Вашингтона») сегодня был невероятен. А потом одна наша ошибка, один неудачный отскок — и они снова в игре, и все. Больше ничего и не скажешь, игра окончена, и мы должны думать о следующей".

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет в воскресенье в Вашингтоне.