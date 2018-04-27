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Овечкин: «Питтсбург» воспользовался единственной ошибкой «Вашингтона» и вернулся в игру
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Овечкин: «Питтсбург» воспользовался единственной ошибкой «Вашингтона» и вернулся в игру 

ТАСС 49 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 27 апреля. «Вашингтон» провел хороший матч против «Питтсбурга», однако соперник смог вернуться в игру, воспользовавшись единственной ошибкой столичного клуба. Такое мнение высказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, чьи слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Питтсбург" в гостях победил «Вашингтон» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 3:2. Третий период начинался при счете 2:0 в пользу «Вашингтона», однако «Питтсбургу» удалось забросить три шайбы за пять минут. Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу.
"Я считаю, мы провели хороший матч, — сказал Овечкин. — У соперников было множество моментов, но Холтби (голкипер «Вашингтона») сегодня был невероятен. А потом одна наша ошибка, один неудачный отскок — и они снова в игре, и все. Больше ничего и не скажешь, игра окончена, и мы должны думать о следующей".
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет в воскресенье в Вашингтоне.
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